Familles nombreuses : la vie en XXL - S02 Episode 65

Dans l'épisode 65 saison 2 de “Familles nombreuses : la vie en XXL” : Aujourd’hui, Amandine et Alexandre vont se dire oui. C’est un moment merveilleux pour toute la famille. C’est officiel ils sont maintenant mari et femme. Chez les Santoro, la question du prénom se pose de plus en plus. Comme ils veulent garder le secret sur le sexe du bébé, il faut choisir un prénom de garçon et de fille. La visite de la capitale continue pour les Blois ! Ils ont prévu un beau programme pour que tous les enfants se rappellent à jamais de ce week-end ! Première étape, monter en haut de l'iconique Tour Eiffel. Le rêve se réalise pour toute la famille Blois ! Replay de l’émission du mardi 16 février 2021. Familles nombreuses : la vie en XXL sur TF1.