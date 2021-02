Familles nombreuses : la vie en XXL - S02 Episode 66

Dans l'épisode 66 saison 2 de “Familles nombreuses : la vie en XXL” : Jenny a accouché de son petit bébé ! Gabriel est né, le premier garçon de la famille est enfin là. Les filles font la rencontre de leur nouveau petit frère et sont très contentes d’enfin de pouvoir le prendre dans leurs bras ! La surprise d’Alexandre pour Ambre a été annulée avec les restrictions sanitaires. Il a donc décidé de faire sa surprise à la maison et de lui préparer un dîner romantique. Ce soir, c’est la fête chez les Van der Auwera ! Tout le monde aide à préparer le buffet et la décoration de ce soir. La fête peut maintenant commencer ! L’heure de la surprise a sonné, Cindy et Sébastien peuvent enfin annoncer à leurs enfants qu’ils vont se remarier ! Replay de l’émission du mercredi 17 février 2021. Familles nombreuses : la vie en XXL sur TF1.