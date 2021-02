Familles nombreuses : la vie en XXL - S02 Episode 67

Dans l'épisode 67 saison 2 de “Familles nombreuses : la vie en XXL” : Chez les Gryffon, Gabriel s'installe petit à petit dans sa nouvelle maison. Ses grandes sœurs lui donnent le plus d’amour possible pour qu’il soit à l’aise. Pour les Van Der Auwera, il ne reste plus qu'à organiser le mariage que tout le monde attend avec impatience ! Les Pellissard ont fait beaucoup de chemin depuis quelques mois. Après un déménagement et un mariage, ils ont encore beaucoup de rêves dans la tête. Replay de l’émission du jeudi 18 février 2021. Familles nombreuses : la vie en XXL sur TF1.