Familles nombreuses : la vie en XXL - S03 E107

« FAMILLES NOMBREUSES : LA VIE EN XXL » s’agrandit ! Dans la saison 3, ce docu-réalité suit le quotidien exceptionnel de 12 familles nombreuses. Pendant plusieurs semaines, découvrez l’incroyable vie XXL de 12 familles : 23 parents, 82 enfants âgés de 1 à 26 ans, des quadruplés, 2 futurs nouveaux-nés et le premier des petits-enfants de nos familles nombreuses. De Montpellier aux hauts plateaux enneigés de la Lozère, de la Provence à la Vendée, cette année, « Familles nombreuses : la vie en XXL » traverse même le tunnel sous la Manche pour partager le quotidien d’une famille française installée en Angleterre. D’un Papa au foyer à un couple à la tête d’une entreprise, d’une infirmière aux urgences à des parents au foyer, ils ne se ressemblent pas, ils ont des vies parfois diamétralement opposées mais tous ont un point commun : ce sont des familles nombreuses et tous ont un quotidien XXL ! Dans ces familles nombreuses, les chiffres donnent le vertige : 16 biberons par jour, 600 couches utilisées chaque mois, 110kg de linge lavés chaque semaine, 1200Km mensuel pour la gestion des enfants, 2500 euros de cadeaux de noël, 40 bananes et 30kg de légumes consommés par semaine ! Chez eux, les petits évènements du quotidien prennent vite des proportions démesurées : une petite maladie infantile, une sortie à la neige, un plein au supermarché, Noël, les devoirs quotidiens…tout est plus démultiplié, que cela soit les joies ou les peines. Alors quand ces familles XXL traversent les grandes étapes de la vie, tout est plus intense : un accouchement à la maison, un mariage, un changement de vie, l’arrivée d’un petit fils, un baptême… Dans ces familles nombreuses, tout est plus grand, tout est plus intense, tout est plus fort, surtout l’amour ! Découvrez 6 nouvelles familles qui vont vous surprendre : - La famille BAMBARA : Les quadruplés : c’est fou ! - La famille CORDULE : Le petit monde de Tom - La famille WEINER : 6 kids en Angleterre. - LA famille GOMEZ : LA tribu au grand air - La famille GONZALEZ : Une affaire de famille. - La famille LEBON : Maman solo de 7 enfants. Retrouvez 6 familles qui vous ont fait vibrer lors de la précédente saison : La famille SANTORO : 6 enfants avant 30 ans - La famille GAYAT : 9 enfants et un petit-fils - La famille PELLISSARD : A 10, la vie est plus belle - La famille VAN DER AUWERA : Les 13 fusionnels - La famille DOL : 5 enfants et un grand oui ! - La famille BLOIS : Budget XXS pour famille XXL Partagez le quotidien de ces familles nombreuses où tout se vit en plus grand !