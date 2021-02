Familles nombreuses : la vie en XXL - S03 Episode 01

Dans votre nouvelle saison de “Familles nombreuses : la vie en XXL” : Faites connaissance avec la Famille Bambara. Rofrane et Nasser sont les heureux parents de quadruplés de 2 ans et demi : Chemsy, Kheiry, Hajar et Noor. Découvrez leur quotidien puissance quatre ! La Famille Santoro que vous suivez depuis la première saison, a cette année le plus gros des projets : accueillir un sixième enfant dans la famille ! Ils se préparent pour un shooting photo de grossesse en famille. Faites également la rencontre de la famille Cordule. Justine et Steeve sont les fiers parents de 6 enfants. Timéo 12 ans, Tom 10 ans, Cloé 8 ans, Toan 5 ans, Lila-Rose 4 ans et Lubin 1 an et demi. Replay de l’émission du lundi 22 février 2021. Familles nombreuses : la vie en XXL sur TF1.