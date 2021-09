Familles nombreuses : la vie en XXL - S03 Episode 100

Vive émotion chez les Santoro : Bébé Alba va rentrer à la maison rejoindre ses six frères et sœurs. La rencontre s’annonce magique. La famille Gayat profite de leurs vacances à la neige, une grande première pour Souk et les enfants ! Première étape : raquettes. Malgré une petite mésaventure pour Nolane, toute la famille s’éclate. Mais lors d’une sortie en luge, Chloé doit être amenée à l'hôpital en urgence… Familles nombreuses, La vie en XXL, Saison 03 Episode 100.