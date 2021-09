Familles nombreuses : la vie en XXL - S03 Episode 103

En prévision de leur remariage, Cindy et Sébastien Van Der Auwera doivent préparer les tenues de chacun de leurs 11 enfants. La famille Gomez prend possession du gîte où ils vont passer le week-end avec leurs grand-parents. J-1 pour le retour en France de la famille Weiner, et derniers préparatifs. Jade et Maëlys Dol s’entraînent à faire des chorégraphies sur les réseaux sociaux. Ambre, la maman, se prête au jeu tant bien que mal. Après des retrouvailles complices entre les enfants Gomez et leurs grand-parents, place à l’activité canöé ! Familles nombreuses, La vie en XXL, Saison 03 Episode 103