Familles nombreuses : la vie en XXL - S03 Episode 106

Les filles de la Famille Pelissard veulent faire comme maman : avoir des boucles d’oreilles. Aucun souci pour Amandine qui organise une séance de piercing pour Alina, Luna et Léna. Justine et Steeve Cordule décident de supprimer la télévision. Une décision qui risque de déplaire aux enfants. Mais c’est l’occasion de se retrouver tous ensemble autour d’un jeu de société. Départ imminent pour la famille Weiner. Ils s’organisent pour occuper les enfants durant les 14h de route qui les attendent pour rejoindre la France depuis l’Angleterre. C’est l’heure du bilan pour la famille Gomez, qui a tout quitté pour s’installer en Lozère. Pari réussi pour les parents qui sont fiers et accomplis aujourd’hui. Familles nombreuses, La vie en XXL, Saison 03 Episode 106.