Familles nombreuses : la vie en XXL - S03 Episode 108

Aujourd’hui est un jour de fête au sein de la famille Dol, qui célèbre le 3ème anniversaire du petit Joachim. Les plus grands se lancent dans la confection d’un gâteau surprise. C’est l’émotion pour Héloïse et Mathias Weiner qui invitent leurs amis chez eux avant de repartir en France. Les enfants profitent une dernière fois des gourmandises anglaises. Au menu, fish and chips ! Laver le linge d’une famille nombreuse n’est pas une mince affaire. Pour Amandine Pelissard et ses 8 enfants, ce n’est pas moins de 6 machines par jour et 400 kilos de linge par semaine ! Familles nombreuses, La vie en XXL, Saison 03 Episode 108.