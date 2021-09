Familles nombreuses : la vie en XXL - S03 Episode 109

Joachim Dol, le petit dernier de la famille, fête ses 3 ans. Un super cadeau l’attend à l’extérieur ! C’est le jour J du déménagement pour les Weiner. Les voilà partis pour un long périple. Diana Blois emmène ses filles au salon de coiffure de sa meilleure amie, pour un moment détente et girly. Camille et Nicolas Santoro sont aux anges : les travaux d’extérieur sont finis. Mais ils rêvent déjà de l’après, avec la construction d’une magnifique piscine. Ça y est, la maison de la famille Weiner est vide et le camion de déménagement s’en va direction la France. Familles nombreuses, La vie en XXL, Saison 03 Episode 109.