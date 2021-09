Familles nombreuses : la vie en XXL - S03 Episode 110

Juste avant de partir, la famille Weiner se remémore les 10 années de souvenirs dans leur maison en Angleterre. Symboliquement, Héloïse et Mathias Weiner ferment une dernière fois la porte ensemble. Tanya, la sage-femme et désormais amie de Camille Santoro, rend visite à Alba pour la première fois depuis sa naissance. Au Canada, les enfants de la famille Cobelli sont en vacances. Ludovic, le papa, reçoit son premier téléphone avec numéro un québécois. Gérôme Blois, actuellement sans emploi, suit une formation pour apprendre à se mettre en avant lors de futurs entretiens. La famille Weiner embarque sur le ferry et quitte le territoire anglais. Familles nombreuses, La vie en XXL, Saison 03 Episode 110.