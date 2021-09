Familles nombreuses : la vie en XXL - S03 Episode 114

C’est la fin du congé paternité de Nicolas Santoro. Durant ces 14 jours, il a pris soin de sa femme, ses enfants, et surtout d’Alba. L’émotion est vive pour Camille et les 5 enfants qui ne veulent pas le voir partir. Justine et Steeve Cordule sont fiers de Tom, leur fils atteint d’un trouble autistique. Il est accepté en 6ème, dans un collège classique ! Toute la famille célèbre cette réussite. Pour leur visite de Montréal, les Cobelli découvrent la poutine et autres classiques culinaires canadien. La famille Van Der Auwera fait le bilan. Les 13 membres de cette famille XXL sont fusionnels. Après le renouvellement des vœux de mariage, Cindy et Sébastien rêvent d’un 12ème enfant. Familles nombreuses, La vie en XXL, Saison 03 Episode 114.