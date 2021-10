Familles nombreuses : la vie en XXL - S03 Episode 115

Du côté de la famille Santoro, Nicolas le papa est retourné travailler après son congé paternité. La fatigue se fait ressentir pour Camille qui se retrouve seule à s’occuper de ses 6 enfants dont Alba, encore bébé. Alexandre Dol a une grande nouvelle à annoncer à ses enfants et sa mère : il vient de démissionner et va ouvrir sa propre entreprise ! Une nouvelle qui ravit la famille. Rofrane Bambara, mère de quadruplés, s’accorde une journée détente en solo. Elle briefe Nasser, qui n’a pas l’habitude de se retrouver seul avec ses enfants. C’est l’heure du bilan pour la famille Cordule. Une vie de famille pas si ordinaire, dirigée par leur volonté d’offrir une vie normale à leur fils Tom, porteur de troubles autistiques. Ils sont fiers de leur famille unie et soudée dans ce combat. Familles nombreuses, La vie en XXL, Saison 03 Episode 115.