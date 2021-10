Familles nombreuses : la vie en XXL - S03 Episode 116

Les filles de la famille Pelissard se font baptiser demain alors c’est l’heure des essayages de robes. Pour les quadruplés de la famille Bambara, le baptême était il y a juste un an! Les parents revivent ce moment avec leurs enfants, en regardant la vidéo souvenir. Olivier Gayat, qui rêve de tenir un bar, souhaite apprendre le métier auprès de son ami barman. Nasser et Rofrane Bambara sortent au parc pour apprendre à leurs quadruplés à faire du vélo. La famille Cobelli fait le bilan. Partis vivre au Canada avec leurs 10 enfants, Estelle et Ludovic ont relevé le défi haut la main. Ils sont maintenant épanouis, avec leur famille XXL à l’autre bout du monde. Familles nombreuses, La vie en XXL, Saison 03 Episode 116.