Familles nombreuses : la vie en XXL - S03 Episode 117

C’est le jour-J pour les filles de la famille Pelissard. Préparer 8 enfants en même temps n’est pas chose facile pour Amandine et Alexandre, les parents. Pour la famille Dol, les préparatifs du mariage ont débuté. Ambre et Alexandre choisissent le modèle des faire-part et les décorations. Depuis quelques temps, Rofrane Bambara est préoccupée par l’un de ses quadruplés, Khaïry-Din. Elle a rendez-vous dans un centre de santé pour qu’un professionnel puisse l’ausculter. Les 10 membres de la famille Pelissard arrivent à l’église pour le baptême des filles. Alina, qui refusait de se faire baptiser, a changé d’avis. Mais va-t-elle réellement aller jusqu’au bout ? Familles nombreuses, La vie en XXL, Saison 03 Episode 117.