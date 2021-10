Familles nombreuses : la vie en XXL - S03 Episode 118

La famille Gayat et leurs neufs enfants s’accordent un moment de partage tous ensemble chaque semaine. Aujourd’hui, Mathieu prend la parole et fait une déclaration d’amour à sa copine Océane. Ils ont une grande nouvelle à annoncer à la famille : ils vont emménager ensemble ! Ambre et Alexandre Dol s’apprêtent à faire leur demande aux futurs témoins de mariage. L’occasion aussi de discuter de l’enterrement de vie de jeune fille et de jeune garçon. Ça y est, les filles Pellissard sont baptisées. Sauf Alina qui a refusé. C’est le premier anniversaire des quadruplés Bambara, mais aussi l’occasion de faire le bilan ! Quatre enfants en même temps, c’est quatre fois plus de travail mais surtout quatre fois plus d’amour ! Familles nombreuses, La vie en XXL, Saison 03 Episode 118.