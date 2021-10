Familles nombreuses : la vie en XXL - S03 Episode 119

La saison 3 touche à sa fin pour nos Familles XXL. C’est un jour très spécial : l’anniversaire de Mattia et Maé. Camille et Nicolas Santoro ont commandé un beau gâteau pour l’occasion. Les Gayat font le bilan. Avec 9 enfants et un petit-fils, Souk et Olivier sont plus que fiers de leur famille XXL. Malgré des épreuves difficiles, ils ont réussi ensemble à remonter la pente. C’est avec émotion qu’ils se remémorent l’annonce de la grossesse de leur fille. C’est aussi la fin pour la famille Pelissard. A 10, le quotidien n’est pas de tout repos. Les parents reviennent sur la naissance du petit dernier, Octave, qui a mis en péril la santé d’Amandine. Familles nombreuses, La vie en XXL, Saison 03 Episode 119.