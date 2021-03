Familles nombreuses : la vie en XXL - S03 Episode 13

Dans l’épisode 13 de la saison 3 de “Familles nombreuses : la vie en XXL” : Les Pellissard rentrent de leur mission courses. Ils mettent à contribution toute la famille pour tout ranger dans la bonne humeur. Les enfants Dol arrivent chez leurs grands-parents Patrick et Nathalie. Ils sont très heureux de pouvoir jouer et faire des bêtises avec papy ! Les Van Der Auwera continuent de profiter de leur sortie à la montagne. Et qui dit sortie à la neige, dit bonhomme de neige ! Ils ont hâte de refaire une sortie tous ensemble. L’heure du bain chez les Bambara, c’est tout une histoire.