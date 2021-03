Familles nombreuses : la vie en XXL - S03 Episode 17

Dans l’épisode 17 de la saison 3 de “Familles nombreuses : la vie en XXL” : Chez les Dol, Jade et Maëlys commencent un tri dans leurs vêtements. Elles grandissent vite et ont souvent besoin d’acheter de nouveaux vêtements. Olivia va bientôt accoucher, ses parents essayent de la rassurer. Elle attend avec impatience de pouvoir tenir son enfant dans ses bras. Après la décoration du sapin, c’est la préparation de l’apéro de Nöel chez les Gonzalez. Diana a besoin de discuter avec son mari, elle veut être une dernière fois enceinte. Malheureusement, Gérome a peur de ne pas pouvoir assumer un enfant de plus.