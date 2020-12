Familles nombreuses : la vie en XXL - S02 Episode 27

Dans l'épisode 27 saison 2 de “Familles nombreuses : la vie en XXL” : C’est un grand jour pour les Santoro, ils préparent une sortie au restaurant pour leur 11 ans de rencontre. L’occasion de se retrouver tous les deux en amoureux. Chez les Gayat, Elsa a été sélectionnée pour participer à Mademoiselle Centre . Elle est accompagnée de ses sœurs et sa mère, pour acheter une robe de soirée. Premier test de tatouage pour les Blois. Diana et Clara ont rendez-vous chez le tatoueur pour se faire une idée. Les Galli préparent l’arrivée du petit dernier. Florie et Bastien ont hâte que le bébé arrive ! Replay de l’émission du mercredi 02 décembre 2020. Familles nombreuses : la vie en XXL sur TF1.