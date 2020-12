Familles nombreuses : la vie en XXL - S02 Episode 29

Dans l'épisode 29 saison 2 de “Familles nombreuses : la vie en XXL” : Pour bien commencer les préparatifs de leur mariage, les Dol commencent par demander à leurs amis s’ils acceptent de devenir les témoins de leur union. Chez les Van Der Auwera, c’est la journée du tri de vêtements ! Pour une famille de 11 enfants, il est important de réutiliser les vêtements. Les aînés donnent leurs anciens vêtements aux plus petits. Aujourd’hui pour les Jeanson, c’est séance de surf sur les plages de Bretagne. Alexandre enseigne à Mayeul et Auxence, les rudiments du surf pour leur plus grand bonheur. La famille Santoro elle, part faire les courses. Premier test pour Camille car elle a décidé de ne pas prendre la poussette pour les jumeaux. Mission risquée ! Replay de l’émission du vendredi 04 décembre 2020. Familles nombreuses : la vie en XXL sur TF1.