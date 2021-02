Familles nombreuses : la vie en XXL - S03 Episode 02

Dans l’épisode 02 de la saison 3 de “Familles nombreuses : la vie en XXL” : Faites la rencontre de la famille Gonzalez. Franck et Mélanie sont les jeunes parents de 7 enfants : Nino 13 ans, Margot 12 ans, Hugo 10 ans, Paolo 9 ans, Elio 8 ans, Malo 6 ans et Cléo 1 an. Ils vont vous partager leur vie de parents et de gérants d’entreprise. La famille Santoro est prête pour le shooting photo de famille. C’est le grand jour pour les enfants Pellissard ! Ils ont rendez-vous dans la cathédrale d'Alès pour se faire baptiser. Une grande première pour le prêtre qui va baptiser 7 enfants de la même famille en une seule fois. Replay de l’émission du lundi 22 février 2021. Familles nombreuses : la vie en XXL sur TF1.