Familles nombreuses : la vie en XXL - S03 Episode 30

Dans l'épisode 30 saison 2 de “Familles nombreuses : la vie en XXL” : Le petit dernier de la famille Galli est enfin là. Après un accouchement difficile, Florie et Bastien peuvent enfin serrer Paul dans leurs bras. La préparation du mariage continue pour les Dol, Ambre et Alexandre vont maintenant choisir leurs alliances ! Du côté des Gayat, la grossesse d’Olivia se passe très bien. Elle a hâte de serrer son futur bébé dans ses bras. Mais le plus important pour elle, est d’annoncer le sexe de son enfant à sa famille. Les filles Santoro se préparent une journée entre elles. Emie et Camille préparent le salon de beauté pour accueillir les clients. Replay de l’émission du lundi 07 décembre 2020. Familles nombreuses : la vie en XXL sur TF1.