Familles nombreuses : la vie en XXL - S02 Episode 31

Dans l'épisode 31 saison 2 de “Familles nombreuses : la vie en XXL” :La préparation du mariage continue pour les Dol, Ambre et Alexandre vont maintenant choisir leurs alliances ! Contrairement à Ambre, Alexandre souhaite ne pas faire attention aux prix sur les alliances. Le match entre les filles et les garçons commence chez les Blois ! Quelle équipe rassemblera le plus vite les fournitures scolaires ? Les Gryffon préparent l'anniversaire d’Alycia ! Pour son anniversaire, elle a demandé un thème “princesse sirène”. Replay de l’émission du mardi 08 décembre 2020. Familles nombreuses : la vie en XXL sur TF1.