Familles nombreuses : la vie en XXL - S03 Episode 20

Dans l’épisode 20 de la saison 3 de “Familles nombreuses : la vie en XXL” : Olivia a eu ses premières contractions. Avec son compagnon, elle part directement à la maternité. Et lorsque les contractions deviennent plus fortes et qu’elle perd les eaux, elle comprend que le travail a vraiment commencé. Lorsqu’Olivia voit enfin son fils, elle réalise que c’est le plus beau jour de sa vie. Chez les Van Der Auwera, le sapin est très important et surtout sa décoration. Les enfants décorent tour à tour le sapin avec leurs décorations. Il faut que la maison brille ! C’est un jour particulier pour les Weiner, ils fêtent deux anniversaires en même temps : celui d’Ezra et de Mathias. Chez les Dol, Ambre essaye de motiver Jade dans son travail scolaire.