Familles nombreuses : la vie en XXL - S03 Episode 21

Dans l’épisode 21 de la saison 3 de “Familles nombreuses : la vie en XXL” : Les Dol sortent leur serpent “kiki”, Alexandre avait acheté ce serpent sur un coup de tête et il en est très fier. De leur côté les enfants commencent leur commande pour le père Nöel ! En Angleterre, Ezra a choisi de passer sa journée d'anniversaire dans un parc de trampoline. C’est la tradition chez les Weiner de choisir son activité du jour. Olivia vient d’accoucher de Kayden ! Elle a hâte qu’il rencontre toute la famille Gayat et la famille aussi a hâte de le rencontrer ! Ils partent lui acheter un petit cadeau pour marquer l’occasion et préparent une décoration pour lui souhaiter la bienvenue !