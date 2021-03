Familles nombreuses : la vie en XXL - S03 Episode 23

Dans l’épisode 23 de la saison 3 de “Familles nombreuses : la vie en XXL” : Faites la connaissance de la famille Gomez. Florian et Florence sont les parents de : Océane 10 ans, Grégory 8 ans, Gaël 7 ans, Loris 5 ans, Maloé 3 ans et Lywenn 18 mois. La famille a décidé de tout plaquer pour s’installer dans un petit village au grand air. Lorsque les Santoro sont dans l’urgence, ils peuvent toujours compter sur mamie Jo. Camille dépose les enfants chez elle pour la journée ! Chez les Blois, on se penche sur le budget des cadeaux de Noël. D’abord, il faut partir acheter le sapin de Noël. Les Pellissard emmènent leurs enfants pour une activité poney !