Familles nombreuses : la vie en XXL - S03 Episode 25

Dans l’épisode 25 de la saison 3 de “Familles nombreuses : la vie en XXL” : Chez les Pellissard, on organise un mémory chaussettes pour trouver toutes les paires de chaussettes ! Avec 10 personnes à la maison, ça fait beaucoup de chaussettes qui cherchent leur paire ! Cindy et Sébastien préparent le budget de Noël. Cette année chez les Van Der Auwera, le père Noël sera comme d’habitude très généreux ! Depuis qu’Olivia a accouché de son bébé Kayden, elle ressent que sa vie a totalement changé. Elle est très heureuse. D’autant plus que ses Parents sont très impliqués dans leur nouveau rôle de grands-parents. La famille Weiner prépare une sortie dans la ville pour faire prendre l’air aux enfants. Les Gomez ont un rituel le soir. Ils lisent tous ensemble une histoire avant de se coucher.