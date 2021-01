Familles nombreuses : la vie en XXL - S02 Episode 39

Dans l'épisode 39 saison 2 de “Familles nombreuses : la vie en XXL” : Les Gayat ont prévu une surprise pour Souk ! Ils veulent la relancer dans le code de la route. La grande histoire entre le code de la route et Souk continue ! Les Pellissard préparent la rentrée de Léo, mais maintenant, il grandit et demande un plus d'indépendance. Il ne souhaite plus que ses parents l’accompagnent le jour de la rentrée. Pour les Bombele, la rentrée approche aussi. Il faut préparer les affaires scolaires de tous les enfants. Les Blois ont du mal avec le rythme de l’école. Il faut quand même se coucher tôt pour être en forme pour la rentrée. Replay de l’émission du jeudi 07 janvier 2021. Familles nombreuses : la vie en XXL sur TF1.