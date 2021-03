Familles nombreuses : la vie en XXL - S03 Episode 26

Dans l’épisode 26 de la saison 3 de “Familles nombreuses : la vie en XXL” : Pour les devoirs à la maison, c’est Amandine qui s’occupe des enfants Pellissard. Elle a une méthode bien rodée pour avancer les devoirs de tous les enfants. Chez les Bambara, les quadruplés mangent avant Rofrane et Nasser. Cela leur permet de pouvoir se retrouver tous les deux après et de faire une vraie pause. Mélanie et Franck ont une mission très importante ! Ils doivent préparer les cadeaux de Noël des enfants Gonzalez ! Cette année, les enfants ont fait des demandes bien particulières. Cindy et Sébastien demandent à Max de surveiller les enfants pendant qu’ils rangent discrètement les cadeaux.