Familles nombreuses : la vie en XXL - S02 Episode 40

Dans l'épisode 40 saison 2 de “Familles nombreuses : la vie en XXL” : C’est le Jour J ! La rentrée des classes commence ! Pour les Pellissard, le réveil est compliqué et les enfants ne sont pas tous prêts pour partir à l’école. C’est l'effervescence aussi chez les Bombele. Il ne faut surtout pas être en retard pour le premier jour d’école, mais il est aussi important d’avoir une belle coiffure. Le moment venu, les enfants retrouvent tout de suite leurs copains et sont contents de reprendre les cours. Depuis la naissance de Paul, l’organisation de la famille Galli est chamboulée. Ils ont la chance d’avoir des mamies idéales qui s’occupent des enfants pour soutenir Florie et Bastien. Ils profitent de la journée pour présenter Paul à Victoria, une grande amie de Florie. Replay de l’émission du Lundi 11 janvier 2021. Familles nombreuses : la vie en XXL sur TF1.