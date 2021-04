Familles nombreuses : la vie en XXL - S03 Episode 27

Dans l’épisode 27 de la saison 3 de “Familles nombreuses : la vie en XXL” : Il est temps pour les Dol d’acheter de nouvelles décorations de Noël. Ambre essaye de satisfaire tout le monde tout en respectant son budget. Il ne manque plus que le sapin de Noël à acheter et de le décorer ! Dans le Nord, les Cordule attendent patiemment le retour de Steeve ! C’est le meilleur moment de la journée pour la famille. Ses enfants sont très fiers de lui et le voient comme un super héros ! C’est le grand jour pour les enfants Pellissard ! Ils vont acheter des tenues pour le baptême. Amandine a une idée très précise pour les filles et les garçons.