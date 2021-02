Familles nombreuses : la vie en XXL - S03 Episode 03

Dans l’épisode 03 de la saison 3 de “Familles nombreuses : la vie en XXL” : Découvrez la famille Weiner, Héloïse et Mathias sont les heureux parents de 5 enfants : William 8 ans, Ezra 7 ans, Noé 5 ans, Eden 4 ans, Iris 2 ans et le petit dernier Oscar qui va bientôt arriver. Les Weiner vivent en Angleterre depuis 10 ans. 6 Kids en Angleterre ce n’est pas de tout repos. Les Gonzalez continuent de fêter l'anniversaire de Nino mais le scooter a disparu ! Camille et Nicolas ont rendez-vous à la maternité pour une échographie. Chez les Bambara, l’organisation est très importante avec des quadruplés. Rofrane part faire les courses pendant que Nasser s’occupe des enfants. Replay de l’émission du Mardi 23 février 2021.