Familles nombreuses : la vie en XXL - S03 Episode 31

Dans l’épisode 31 de la saison 3 de “Familles nombreuses : la vie en XXL” : Avec la fermeture du salon, le rythme pour la famille Santoro est moins soutenu. Mais avec les jumeaux, la maison et la grossesse, Camille a quand même des journées bien remplies ! La dernière sortie à la plage n’a pas abouti pour les Gonzalez, mais ils ne perdent pas espoir ! Ils retentent leur chance aujourd’hui et espèrent avoir du beau temps. Pour soutenir Elsa dans son concours de Mademoiselle Centre, tous les Gayat demandent le soutien de leur communauté sur les réseaux sociaux ! Chez les Gomez, on se prépare pour la photo de Noël !