Familles nombreuses : la vie en XXL - S03 Episode 34

Dans l’épisode 34 de la saison 3 de “Familles nombreuses : la vie en XXL” : Chez les Dol, endormir Winona est une vraie épreuve. Jade et Ambre essayent de la coucher délicatement. Les Van Der Auwera se lancent dans la préparation du repas de Noël. Comme d’habitude, ils s’organisent en équipe pour être plus efficaces. Elsa qui a une passion pour la musique, a été contacté par un label de musique. Elle a signé son premier contrat il y a 1 mois et réalise enfin son plus grand rêve. Les enfants Gomez attendent patiemment le réveillon de Noël. Malheureusement, le père Noël est passé trop vite pour les enfants. Les Bambara préparent l’anniversaire des quadruplés. Amener les quadruplés dans un magasin de jouets n’est pas une chose facile.