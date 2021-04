Familles nombreuses : la vie en XXL - S03 Episode 46

Dans l’épisode 46 de la saison 3 de “Familles nombreuses : la vie en XXL” : Alessio est de retour chez les Santoro ! Il va mieux et ses frères et sa sœur sont très contents de le retrouver. Chez les Pellissard, Charles va bientôt rentrer à l’école et il doit apprendre à être propre. Amandine et Alexandre lui apprennent à faire ses besoins dans le pot. Les Van Der Auwera partent en mission soldes ! Il est temps de faire le grand ménage dans les dressings de toute la famille. Chez les Blois, Gérôme commence sa formation de valorisation de ses compétences. Il met tout en œuvre pour retrouver vite du travail.