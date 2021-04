Familles nombreuses : la vie en XXL - S03 Episode 48

Dans l’épisode 48 de la saison 3 de “Familles nombreuses : la vie en XXL” : Après une rupture, Mathéo est rentré dans la maison familiale. Malheureusement depuis son retour, il ne participe pas à la vie de famille… Il est temps pour Diana et Gérome de faire une mise au point avec lui. Amandine et Alexandre accompagnent leurs enfants à l’école. C’est le jour j pour Charles ! Il a la chance d’être dans la même école que ses frères ! Il ne sera pas tout seul pour ce premier jour. Chez les Gayat, comme Olivier ne travaille plus, il aide Souk dans les tâches ménagères de la maison. Après les achats des Van Der Auwera, c’est l’heure du défilé. Tous les enfants essaient leurs nouveaux vêtements !