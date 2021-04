Familles nombreuses : la vie en XXL - S03 Episode 53

Dans l’épisode 53 de la saison 3 de “Familles nombreuses : la vie en XXL” : La famille Dol fête l'anniversaire de Lizandro. Il a 7 ans et c’est maintenant un grand garçon. Les Santoro se lancent dans la préparation de pâtes carbonara mais celles-ci sont préparées par Nicolas à l’italienne. Aujourd’hui, les Gomez profitent d’un moment en famille pour s’amuser tous ensemble. La famille Gayat est de plus en plus connue sur les réseaux sociaux. Cet engouement sur les réseaux à donner envie à Souk et Olivier d’être plus actifs pour leurs communautés.