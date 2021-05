Familles nombreuses : la vie en XXL - S03 Episode 58

Dans l’épisode 58 de la saison 3 de “Familles nombreuses : la vie en XXL” : Les Bambara préparent les quadruplés pour leur rentrée scolaire. Le premier test n’a pas été très concluant mais ils ne désespèrent pas. Les Dol sont arrivés à la montagne. Ils se préparent pour aller faire du ski en famille. Lizandro va prendre des cours particuliers pour passer sa 2ème étoile. Ambre et Alexandre profitent du cours des enfants pour faire de la bouée acrobatique avec Jade et Maëlys. Il y a quelques semaines, Diana et Gérome ont eu une explication avec Matheo au sujet de sa recherche de travail. Les Blois l’accompagnent pour ne pas qu’il refasse une nouvelle erreur.