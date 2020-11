Familles nombreuses : la vie en XXL - S02 Episode 15

C’est le retour des Familles nombreuses : la vie en XXL ! Au programme de l'épisode 15 saison 2 : Aujourd’hui, une nouvelle famille rejoint l’aventure : les Gryffon. Faites connaissance avec une famille composée de 4 petites filles et un petit garçon qui arrive bientôt ! Du côté des Pellissard, Amandine et Alexandre visitent une première maison. Mais il y a beaucoup de travail à faire… Chez les Van Der Auwera, c’est le grand jour ! Cindy et Sébastien organisent une sortie à la plage. Ils vont aussi en profiter pour réaliser leur rêve : se tatouer leur histoire. Les Galli se retrouvent au restaurant pour discuter du prénom de leur futur petit garçon ! Julien ou Augustin… que vont-ils choisir ? Les Jeanson ont un grand projet : déménager à l’étranger pendant deux ans ! Les Gayat eux, ont pour projet de repeindre le salon et demandent l’avis de leurs abonnés sur les réseaux sociaux pour la couleur. Replay de l’émission du lundi 16 novembre 2020. Familles nombreuses : la vie en XXL, du lundi au vendredi à 17h25 sur TF1.