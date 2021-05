Familles nombreuses : la vie en XXL - S03 Episode 60

Dans l’épisode 60 de la saison 3 de “Familles nombreuses : la vie en XXL” : Les Dol continuent de profiter de la montagne. Alexandre et Ambre partent en activité avec Jade et Maëlys mais c’était sans compter sur un caprice de Joaquim… Ambre part donc pour s’occuper du bébé. Les Gomez rentrent des courses. Florian organise un jeu avec les enfants pour débarrasser les courses dans la bonne humeur. Olivier et Souk ont rendez-vous au collège de Rudy. Ils ont besoin d’avoir une discussion avec lui. La journée de rêve continue pour Cindy et les Van Der Auwera. Toute la famille décore la table dans le thème de la Polynésie pour lui faire une ultime surprise. Aujourd’hui Les Gonzalez ont rendez-vous avec Ambre. Elle va s’occuper de la décoration du baptême et du renouvellement des vœux de mariage de Mélanie et Franck.