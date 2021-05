Familles nombreuses : la vie en XXL - S03 Episode 61

Dans l’épisode 61 de la saison 3 de “Familles nombreuses : la vie en XXL” : Découvrez la famille Lebon ! Cindy élève à elle seule ses 7 enfants. Raphaël 16 ans, Emanuel 10 ans, Lenny 9 ans, Cassie et Clément 6 ans et Aimy et Alicia 4 ans. Les Gayat attendent le retour de Rudy. Ils ont besoin de faire un debrief avec lui sur ses notes à l’école. Après cette discussion, Rudy est motivé pour trouver un stage. La naissance du bébé Santoro approche… Il faut maintenant passer l’épreuve de la poussette. Même après 5 enfants, ils ont encore besoin d’entrainement. Florian Gomez profite d’être seul à la maison pour faire son activité favorite : le jogging poussette. Cela lui permet de prendre un bol d’air frais lorsqu’il a fini toutes les tâches ménagères.