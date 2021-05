Familles nombreuses : la vie en XXL - S03 Episode 62

Dans l’épisode 62 de la saison 3 de “Familles nombreuses : la vie en XXL” : Olivier et Souk sont invités chez Marie et Téo. La famille Gayat a pour habitude de se réunir pour dîner, mais ce soir Marie et Thé ont une annonce à faire à Olivier et Souk. Ils veulent essayer d’avoir un enfant ! Olivier et Souk sont très contents pour eux. Les Pellissard ont une organisation spéciale avant de dormir. C’est brossage de dent, un bisou et au lit. Lorsque les enfants sont couchés, Amandine et Alexandre peuvent enfin se consacrer à leur vie de couple. La famille Lebon profite d’un moment calme pour appeler Mamie. La distance est difficile à vivre pour Cindy. Elle rêve de pouvoir partir avec ses enfants à la Réunion pour tous se retrouver. Les Gomez se préparent pour une sortie à la montagne. Les enfants sont très excités à l’idée de profiter d’une sortie tous ensemble.