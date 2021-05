Familles nombreuses : la vie en XXL - S03 Episode 63

Dans l’épisode 63 de la saison 3 de “Familles nombreuses : la vie en XXL” : Les Bambara se préparent pour un week-end chez leurs grands-parents. Il ne faut surtout rien oublier pour que les quadruplés ne manquent de rien. Chez les Van Der Auwera, Cindy et Sébastien ont un nouveau projet : avoir un 12ème enfant. Ils en ont discuté avec tout le monde et les enfants aimeraient bien avoir un petit frère ou une petite soeur. Les Gomez sont enfin prêts pour leur balade en ski de fond. Ils organisent une course en famille pour donner du piment à leur balade. Chez les Pellissard, Léo aide Amandine et Alexandre pour passer le code de la route.