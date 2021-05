Familles nombreuses : la vie en XXL - S03 Episode 64

Dans l’épisode 64 de la saison 3 de “Familles nombreuses : la vie en XXL” : Les Bambara arrivent chez les parents de Nasser. Les quadruplés se sentent comme chez eux chez mamie. La petite réunion de famille peut enfin commencer. Chez les Gayat, Olivier a besoin d’avoir une conversation avec Rudy. Pour la pause déjeuner, les Gomez ont prévu une pause d’aventuriers. Entre noix de coco et recherche d'eau, les Gomez sont de vrais petits Robinson. Les jumeaux Santoro grandissent de plus en plus et ont compris qu’ils allaient devenir grand frère. Camille et Nicolas sont nostalgiques mais très fiers de leurs enfants.