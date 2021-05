Familles nombreuses : la vie en XXL - S03 Episode 65

Dans l’épisode 65 de la saison 3 de “Familles nombreuses : la vie en XXL” : Qui dit réunion familiale chez les Bambara, dit couscous. Ils sont fiers de partager leurs origines et leurs traditions avec les quadruplés. Chez les Cordule, Justine et Steeve essayent de limiter les écrans pour leurs enfants. Pour cela, Justine organise un concours de dessin avec toute la famille. En Angleterre, Héloïse et Mathias ont fait le choix de travailler à mi-temps pour pouvoir s’occuper tour à tour des enfants. Avec l’arrivée d'Oscar, les enfants Weiner aident leurs parents à s’occuper du bébé.