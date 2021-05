Familles nombreuses : la vie en XXL - S03 Episode 66

Dans l’épisode 66 de la saison 3 de “Familles nombreuses : la vie en XXL” : C’est le grand jour pour Maëlys Dol. Elle va se faire épiler pour la première fois. Elle a peur d’avoir mal, mais c’est pour elle un moment important pour devenir une jeune femme. Les Gonzalez vont mettre en place un système d’argent de poche. Les enfants seront récompensés de leur comportement à l’école et à la maison. Pour nourrir tous leurs animaux, les Van Der Auwera ont besoin de faire fréquemment les courses. Depuis qu’il ne travaille plus, Gérome Blois profite de son temps pour se rapprocher encore plus des enfants.