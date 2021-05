Familles nombreuses : la vie en XXL - S03 Episode 67

Dans l’épisode 67 de la saison 3 de “Familles nombreuses : la vie en XXL” : Chez les Gonzalez, les enfants rentrent de l’école. La maison prend vie et Mélanie peut commencer son organisation du soir. Les Bambara vont enfin inscrire les enfants à l’école. Rofrane s’occupe des dossiers d’inscriptions des quadruplés. Rofrane et Nasser profitent d’avoir laissé leurs enfants chez papi et mamie pour faire une sortie à la plage. Pour les Santoro, la coupe de cheveux est très importante. Ils font en sorte que leurs enfants soient esthétiquement irréprochables.