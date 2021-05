Familles nombreuses : la vie en XXL - S03 Episode 70

Dans l’épisode 70 de la saison 3 de “Familles nombreuses : la vie en XXL” : Chez les Santoro, Camille profite de son anniversaire pour organiser une baby shower avec ses copines. Attention, cette fête est interdite aux garçons ! Emie et Camille préparent la maison pour tous les invités. Chez les Van Der Auwera, les enfants sont mannequins du plus grand au plus petit. Ils sont tous inscrits dans une agence de mannequin et sont souvent appelés pour des shootings photos. Pour préparer leur retour en France, les Weiner ne négligent aucune économie. Ils ont hâte de retourner en France pour retrouver leur famille.