Familles nombreuses : la vie en XXL - S03 Episode 72

Dans l’épisode 72 de la saison 3 de “Familles nombreuses : la vie en XXL” : Dans quelques mois, les quadruplés Bambara vont rentrer à l’école. Rofrane décide de les préparer à cette nouvelle étape. Cloé Cordule fait de la danse depuis 3 ans. Elle fait un spectacle de danse à ses frères et sœurs tous les jours. Camille Santoro prépare les enfants à l’arrivée d’un nouveau bébé. C’est important pour elle que les jumeaux se rendent bien compte qu’ils vont devenir grands frères. Amandine et Alexandre essayent depuis quelques mois d’avoir un neuvième enfant. Malheureusement, ce mois-ci elle n’est pas encore tombée enceinte. Elle décide de prendre les choses en main et de passer aux compléments alimentaires pour tomber enceinte.